Происшествия 16 сентября 2023, 18:24 Жертвами взрыва гранаты под Воронежем стали трое мужчин Mash: трое мужчин погибли при взрыве гранаты в Россоши Воронежской области РИА «Новости»

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Взрыв гранаты произошел в частном доме в городе Россошь Воронежской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, при детонации погибли трое мужчин, еще два человека получили травмы. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются, на месте взрыва работают оперативники.

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Telegram-канал Baza уточнил, что все пятеро мужчин проживали в одном доме. Взрыв прогремел, кода трое жильцов вышли из помещения. В качестве предварительной версии прибывшие на место правоохранители рассматривают небрежное обращение с боеприпасом.

Ранее в Москве прогремел взрыв в доме на Байкальской улице. Там в руках у мужчины 36 лет взорвалась страйкбольная граната. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, больше при детонации никто не пострадал.

В начале сентября в жилом доме в районе Покровское-Стрешнево боевая граната сработала прямо в руках у 20-летнего местного жителя. Молодой человек получил серьезные ранения и позже умер в больнице.