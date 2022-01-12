«Похищенный» депутат из Волоколамска нашелся в СК Раменского

Депутат Волоколамского городского округа Юрий Бабич, о «похищении» которого ранее заявила супруга, проходит в качестве свидетеля по делу о порнографии. В среду депутата доставили в СК Раменского, сообщил «360» адвокат Андрей Алешкин.

Жена Бабича Елена ранее рассказала «360», что в среду они выехали из дома на машине, и их оставил сотрудник ГИБДД. После этого к ним подъехала белая Toyota, из которой вышли четыре человека, якобы представившись сотрудниками уголовного розыска. По словам супруги депутата, они буквально вытолкали Бабича из машины, показали какой-то документ и велели проехать с ними. А потом Елене заявили в уголовном розыске, что никого не задерживали. И она подумала, что ее мужа похитили самозванцы.

Но, как сообщил адвокат Алешкин, депутат на самом деле несколько часов провел в СК Раменского округа. Туда его доставили как свидетеля по делу о порнографии. Он не смог позвонить и предупредить родных о случившемся, поэтому жена была в неведении и забила тревогу. Но Бабича уже освободили.