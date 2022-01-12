«Четверо вытолкнули мужа из машины». Супруга рассказала о похищении депутата из Волоколамска

Похищение городского депутата Юрия Бабича произошло в Волоколамске. Его жена Елена рассказала «360», что супруга вытолкнули из машины четверо неизвестных.

«Мы вместе выехали на машине из дома. По дороге нас остановил гаишник, и тут подъехала белая Toyota, из которой вышли четверо. Они заявили, что они из уголовного розыска, буквально вытолкали мужа из машины, показали какой-то документ и велели проехать с ними. Потом уже в нашем уголовном розыске мне заявили, что в этот день они никого не задерживали, так что ясно, что речь идет о похищении», — заявила супруга «360».

Юрий Бабич был самовыдвиженцем, не относился ни к одной партии.