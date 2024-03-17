Происшествия 17 марта 2024, 18:02 Похищенную в Мексике россиянку отпустили без выкупа Посольство: похищенную в Мексике россиянку Ригович отпустили без выкупа Eyepix Gro / Global Look Press

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Россиянку Марию Ригович, которую похитили рядом с мексикано-американской границей, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Мексике.

«Похищенная россиянка сейчас находится в полицейском участке Рейносы. Она была освобождена без выплаты похитителям запрошенного выкупа», — пояснили в дипломатической миссии.

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Муж Ригович заявил ранее, что 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса. Вместе с россиянкой была мексиканская семья.

Девушка успела рассказать, что за ними гонятся люди картеля. Позднее Ригович в СМС-сообщении попросила мужа перевести 1,5 тысячи долларов.

К ситуации подключились российские дипломаты. Супруг похищенной заплатил выкуп, но местонахождение девушки ему не сообщили, связи с ней не было.