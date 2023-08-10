10 августа 2023, 14:30
Погрузчик насмерть сбил пешехода на юге Москвы
Источник «360»: в Москве на улице Подольских Курсантов погрузчик насмерть сбил пешехода
В Южном округе Москвы пешеход погиб под колесами погрузчика. ДТП произошло на территории складского комплекса, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Источник уточнил, что авария произошла в четверг, 10 августа, на улице Подольских Курсантов. Машина для поднятия, транспортировки и укладки грузов сбила человека на территории складской базы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Реклама
Подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.
Ранее курьер на электровелосипеде сбил женщину в центре столицы, которая переходила дорогу. Пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице.
ДТП
Москва 2023
Реклама
Реклама