Происшествия 08 августа 2023, 15:24 Курьер на электровелосипеде насмерть сбил пешехода в центре Москвы Прокуратура Москвы: курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину и скрылся Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре Москвы, на Нижней Красносельской улице курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, женщина переходила дорогу в неположенном месте через трамвайные пути. В это время по ним на электровелосипеде двигался курьер. Он не свернул в сторону и врезался прямо в женщину.

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Злоумышленник не оказал первой помощи и даже не вызвал скорую. Он скрылся с места преступления. Мужчину выследили по уличным камерам видеонаблюдения. Его нашли и задержали.

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