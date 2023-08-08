08 августа 2023, 15:24
Курьер на электровелосипеде насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Прокуратура Москвы: курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину и скрылся
В центре Москвы, на Нижней Красносельской улице курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, женщина переходила дорогу в неположенном месте через трамвайные пути. В это время по ним на электровелосипеде двигался курьер. Он не свернул в сторону и врезался прямо в женщину.
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Злоумышленник не оказал первой помощи и даже не вызвал скорую. Он скрылся с места преступления. Мужчину выследили по уличным камерам видеонаблюдения. Его нашли и задержали.
Ранее в Петербурге водитель такси проехал по девушке на переходе.
Прокуратура РФ
ДТП
Москва 2023
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