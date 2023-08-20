Эксклюзив 20 августа 2023, 15:23 Погибшая в Рязани участница шоу «Пацанки» имела проблемы с алкоголем Участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко: у Михайловой были проблемы с алкоголем РИА «Новости»

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Обманщицей и лицемерным человеком назвала погибшую в Рязани участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову ее коллега по проекту Диана Янголенко. В беседе с «360» она заявила, что только недавно узнала о гибели девушки и не исключила, что причиной мог стать алкоголь.

По ее словам, ничего хорошего погибшая как человек собой не представляла.

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«Она, когда пьет, у нее вообще нормально так фляга посвистывает», — заявила Янголенко.

На вопрос о том, знают ли другие участницы проекта о случившемся с участницей шоу, собеседница «360» призналась, что они не общаются.

Героиня шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла после падения с 22-го этажа рязанской высотки. В начале июля в своем Telegram-канале она написала, что после трех месяцев жизни в Малоярославце решила переехать. По ее словам, в маленьком городе она оправилась и встала на ноги, но новую жизнь хотела начать в населенном пункте с большим количеством людей.

«Сейчас еду в город населением более 500 [тысяч человек]. Не хочу говорить куда еду. Но знаю, что все сложится в мою пользу. Можно сказать, с чистого листа», — писала Михайлова.

На своих страницах в социальных сетях она часто публиковала фотографии, где прыгала, привязанная за трос, и балансировала на перилах балкона. Судя по всему, страха высоты у девушки не было. Об официальных причинах гибели пока ничего не известно.

В шоу «Пацанки» Юлия Михайлова запомнилась тем, что с самого начала лгала о своей биографии. Она рассказывала об агрессивных родителях, домогательствах, работе в эскорте и стриптизе. Постоянно прятала волосы под платок или бандану, объясняя, что не может принять себя через пережитое.

Правда раскрылась на детекторе лжи. Девушка призналась, что воспользовалась шансом попасть в шоу, чтобы заработать популярность и монетизировать ее через социальные сети. После этого Михайлову выгнали с проекта.