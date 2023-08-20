Происшествия 20 августа 2023, 12:11 Участница шоу «Пацанки» погибла в Рязани YA62.ru: участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла в Рязани РИА «Новости»

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Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибли в Рязани, сообщил источник местного портала YA62.ru. По данным издания, девушка получила смертельные травмы при падении с высоты 22-го этажа.

ЧП произошло вечером 19 августа на улице Чкалова, уточнил источник портала. Официально эти данные пока не подтверждали.

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Очевидец происшествия в комментарии изданию заявил, что все произошло около 22:36. Мужчина пояснил, что услышал сильный хлопок, потом на одной из припаркованных у дома машин сработала сигнализация.

Собеседник портала добавил, что, когда понял, что на улице пострадал человек, вызвал на место скорую. После прибыли сотрудники полиции, добавил мужчина.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.