«Погиб как герой». Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования после смерти главы МЧС

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. Он его назвал сильным, мужественным человеком, истинным патриотом Отечества.

«Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что вокруг было много людей, но спасать кинулся именно Зиничев. По мнению главы Чечни, он был истинным спасателем, человеком широкой души, переживающим за чужие жизни.

«Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — написал Рамзан Кадыров.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на межведомственных учениях. Он и оператор стояли на краю обрыва, когда последний поскользнулся и упал. Зиничев пытался его спасти, но ударился о выступающий камень. Они оба погибли.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он возглавил МЧС в мае 2018 года, сменив Владимира Пучкова. Тогда же он вошел в состав Совета безопасности.