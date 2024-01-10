Эксклюзив 10 января 2024, 18:54 Поезд сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве Источник «360»: поезд сбил трех человек у станции МЦД-2 «Рижская» в Москве Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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На участке Москва-Каланчевская — Рижская МЦД-2 три человека погибли под колесами электрички. На место прибыли представители оперативных служб, сообщил источник «360».

По его данным, 10 января вечером в экстренные службы обратился очевидец. Он сообщил, что на железнодорожных путях лежат три трупа.

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Собеседник «360» уточнил, что поезд сбил женщину и двоих мужчин. Прибывшие на место врачи скорой осматривают жертв.

Предположительно, от полученных травм люди скончались на месте. При этом движение составов по МЦД не останавливали.

О том, как пассажиры оказались на железнодорожных путях, не сообщается. Источник предположил, что мужчины и женщина вышли из одного поезда, спрыгнули и решили перейти рельсы. В этот момент электричка МЦД-4 на соседнем пути всех их сбила.

В пресс-службе Московской железной дороги добавили, что в 18:19 у станции «Рижская» три человека попали под электричку. По предварительной информации, они переходили пути в неположенном месте. На МЖД создали комиссию по расследованию ЧП.

Другие подробности происшествия уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее в Западном округе Москвы на железнодорожной станции «Фили» мужчина попал под колеса электрички. Пострадавшего зажало между платформой и составом.