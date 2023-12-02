Эксклюзив 02 декабря 2023, 09:47 Электричка сбила мужчину на западе Москвы Источник «360»: в Москве на железнодорожной станции «Фили» мужчину сбил поезд Сайт мэра и правительства Москвы

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В Западном округе Москвы на железнодорожной станции «Фили» мужчина попал под колеса электрички. Пострадавшего зажало между платформой и составом, сообщил источник «360».

По его данным, несчастный случай произошел ранним утром в субботу. Сбитый поездом мужчина выжил и находится в сознании. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

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UPD: источник «360» уточнил, что мужчина скончался. На месте работают полицейские.

В пресс-службе Центральной ППК добавили, что на МЦД-1 и Белорусском направлении рано утром задержали несколько поездов из-за человека на пути на станции «Фили». Состав остановили, пока ждали приезда спасателей. Затем движение поездов продолжили. Сейчас составы курсируют по графику.

Похожий случай произошел на прошлой неделе: между станциями МЦД-3 Ленинградско-Казанского диаметра электричка насмерть сбила человека. Под «Ласточку» он попал между станциями «Рижская» и «Останкино».

До этого поезд сбил человека на станции «Ухтомская» в Люберцах. От полученных травм он погиб на месте.