Происшествия 29 ноября 2022, 22:12 Поезд протаранил грузовик, выкатившийся на рельсы в Подмосковье Поезд в Московской области врезался в грузовик, один вагон сошел с рельсов РИА «Новости»

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Авария произошла вечером 29 ноября на перегоне Большая Волга — Соревнование в Московской области. Водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути перед поездом № 6917 Дубна — Москва — Бутырская, сообщили «360» в пресс-службе РЖД.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но столкновение не удалось избежать. В результате ДТП с рельсов сошел один вагон, повреждена инфраструктура.

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По предварительным данным, в поезде, в котором находилось 30 человек, пострадавших нет. Водителю грузовика потребовалась медицинская помощь. На МЖД создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ЧП.

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Известно, что на Савеловском направлении нет движения на однопутном ответвлении в сторону Дубны. В настоящий момент движение осуществляется до Вербилок, а оттуда ходят компенсационные автобусы до Дубны.

Ранее сообщалось, что с 11 декабря пригородные поезда ЦППК переходят на новое расписание. Для некоторых поездов сократят интервалы движения и добавят остановки.