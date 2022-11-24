Подмосковье 24 ноября 2022, 11:20 Пригородные поезда ЦППК перейдут на новый график движения с 11 декабря

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Электрички ЦППК ежегодно меняют график движения со второго воскресенья декабря, чтобы сделать его максимально удобным на каждом направлении. В этом году изменения вступят в силу 11 декабря.

Интервалы движения между поездами сократятся для некоторых поездов, а на некоторых маршрутах назначат дополнительные остановки.

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Так, на МЦД-2 продлят поезда Чехов — Царицыно и до станции Дедовск, а поезд Серпухов — Нахабино до станции Новоиерусалимская.

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На Павелецком направлении назначат поезд Москва — Бирюлево в 08:10 и Бирюлево — Москва в 08:46, Москва — Домодедово в 16:50 и Домодедово — Москва в 15:17. Также поезда ЦППК будут останавливаться на станции Варшавская, кроме электричек Москва — Ожерелье.

На Горьковском направлении поезда Крутое — Москва и Москва — Крутое продлят до станции Петушки, на Казанском направлении часть поездов на участке Москва — Люберцы будут следовать по третьему и четвертому путям, а также сократится время технологического перерыва на участке Черусти — Люберцы.

На Ярославском направлении добавят станции Софрино, Хотьково и Струнино на экспрессах Москва — Александров, до Сергиева Посада продлят поезда Москва — Пушкино и Пушкино — Москва. Поезда Москва — Болшево и Болшево — Москва будут продлены до Щелкова, а Пушкино — Москва — до Софрино.

Дополнительные остановки назначили на станции Лосиноостровская. Кроме того, в часы пик будут ходить дополнительные поезда Москва — Болшево, Москва — Софрино и Москва — Монино.

Узнать актуальное расписание можно на сайте ЦППК или остановочных пунктах.

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