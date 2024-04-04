Важное 04 апреля 2024, 14:14 Поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом в Подмосковье Источник «360»: в Подмосковье столкнулись тепловоз и поезд «Иволга» Телеканал «360»

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Поезд «Иволга» врезался в тепловоз в Московской области. В распоряжении «360» появилось в фото с места ДТП.

Состав проходил обкатку, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, поезд и тепловоз столкнулись в районе станции Малиновка. Предварительно, никто не пострадал. ЧП не повлияло на движение других поездов.

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Несколько дней назад на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной 11 грузовых вагонов сошли с рельсов. Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

До этого сход трех вагонов с углем произошел в Красноярском крае. Пассажирский поезд не успел вовремя остановиться и столкнулся с одним из вагонов.