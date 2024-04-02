Происшествия 02 апреля 2024, 17:03 Грузовые вагоны сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Подмосковье Прокуратура начала проверку после схода с рельсов 11 вагонов в Подмосковье Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Читать 360tv в

На перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, вагоны сошли с рельсов вечером 1 апреля. Специалисты установят обстоятельства и причины случившегося.

Реклама

«Московско-Ярославской транспортной прокуратурой организована проверка по данному факту», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Сход трех вагонов с углем произошел 2 апреля в Манском районе Красноярского края. ЧП могли спровоцировать сработавшие автотормоза грузового состава. Пассажирский поезд, следовавший из Красноярска в Абакан, не успел остановиться и столкнулся с одним из вагонов. После этого колесная пара электровоза тоже сошла с рельсов.