«Поехали, пива попьем». Таксист на Сахалине приставал к школьнице

В городе Корсакове Сахалинской области пожилой таксист предложил 13-летней девочке прокатиться с ним и выпить пива. Мать школьницы рассказала «360», что в тот день вызвала такси для дочери, потому что не успевала забрать ее с работы на своей машине.

Мать девочки объяснила, что обычно сама развозит дочку, так как у нее есть машина. Но так как она не успевала освободиться с работы, то вызвала ей такси, а сама отправилась по делам. Но потом дочка пришла к ней и включила запись разговора, который произошел у нее с таксистом.

Поездка была через весь город. Водитель начал разговор издалека — рассказывал девочке о памятниках, которые собираются открыть. Мужчина при этом матерился.

«Потом он у нее спросил — а ты машину водила? Она говорит — да. Но в тот момент она понимала, что разговор со взрослым человеком — не знаю, сколько ему, лет 60, наверное — опасен», — сообщила мать школьницы.

Когда девочка сказала ему, что уже ездила за рулем, то он предложил ей поехать на местный аэродром Пушистый.

«Он говорит, а хочешь, поехали на Пушистик. Я тебе дам поводить, пива попьем. А она тогда и обалдела. Говорит — я не пью. Он — что? И все. Вот эту запись она мне и показала», — сообщила она.

Женщина рассказала, что сначала пыталась дозвониться до водителя, чтобы самой поговорить с ним. Но телефон не отвечал, хотя в диспетчерской сказали, что номер верный. И после этого она обратилась в полицию. Мужчину нашли и задержали.

В Оренбургской области ранее в июне после поездки с двумя парнями пропала 15-летняя девочка.