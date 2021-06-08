Школьница пропала в Оренбургской области после поездки с двумя молодыми людьми

В селе Островное Саракташского района Оренбургской области пропала 15-летняя девочка. Утром 6 июня она ушла из дома и исчезла. Никто не знает, где она сейчас. Следователи ищут школьницу уже третьи сутки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, девочка вместе с двумя совершеннолетними парнями уехала на маршрутке в Оренбург. Потом они на такси приехали к дому, где раньше снимал квартиру один из ее сопровождающих, и через 20 минут уехали в неизвестном направлении. В СК обратились ко всем жителям Оренбургской области с просьбой помочь в розыске пропавшего ребенка и этих молодых людей.

В конце мая полицейские нашли двух девочек из школы-интерната Горно-Алтайска, которые пропали и не объявлялись две недели.

Их обнаружили на одной из городских улиц. Со школьницами все в порядке, их жизням и здоровью сейчас ничего не угрожает. Девочек вернули в интернат. Правоохранители начали выяснять все обстоятельства исчезновения воспитанниц интерната.