Происшествия 28 января 2023, 03:30 Поджог мог стать причиной пожара на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье ТАСС: экстренные службы не исключили поджог из причин пожара на рынке «Синдика»

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Поджог мог стать причиной пожара на рынке стройматериалов «Синдика» в Подмосковье. Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, такая возможность не исключается.

«Причины будут устанавливаться после полной ликвидации [возгорания], но поджог не исключен», — сказал источник агентства.

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Пожар на территории рынка, где хранятся строительные материалы и легковоспламеняющиеся лакокрасочные изделия, начался 27 января около 23:00. На данный момент горение локализовали, пожарные продолжают тушить пожар. Общая площадь возгорания около двух тысяч квадратным метров.

В пресс-службе МЧС рассказали, что к тушению привлекли 87 пожарных и 27 единиц техники.

Ранее ведомство поделилось кадрами с места происшествия.