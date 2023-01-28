Происшествия 28 января 2023, 03:01 МЧС показало видео тушения пожара на рынке в Подмосковье МЧС по Московской области сняло на видео пожар на строительном рынке «Синдика»

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Спасатели показали видео тушения крупного пожара на строительном рынке «Синдика» в Московской области. На кадрах видно, что огонь охватил большую территорию, горят складские помещения, к месту происшествия приехало более 25 пожарных машин.

Сообщается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. По данным пресс-службы МЧС, общая площадь горения составила 2,1 тысячи квадратных метров. Огонь быстро распространялся — на складах хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.

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Предварительно, пострадавших в ЧП нет.

Подробности уточняются.

Ранее «360» опубликовал кадры с места пожара.