24 февраля 2024, 20:19
Подземная парковка загорелась в Одинцове
Источник «360»: на Можайском шоссе в Одинцове загорелась подземная парковка
Подземная парковка загорелась в Одинцове. На место возгорания прибыли пожарные расчеты, сообщил источник «360».
Пожар начался около 19:00 на Можайском шоссе у дома 112А, ему присвоили первый ранг. По информации Telegram-канала «Типичное Одинцово», на помощь подмосковным спасателям прибыли подразделения из Москвы.
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«Спасателям приходится работать в тяжелых условиях: из-под земли они возвращаются с сильной одышкой, несмотря на то что работают в противогазах», — сообщило издание.
Также авторы статьи написали, что дополнительным расчетам мешают подъехать к месту пожара припаркованные у жилого комплекса автомобили.
Во время пожара в двухкомнатной квартире на улице Академика Альюшина в Москве погиб один человек, еще один пострадал. Спасатели вскрыли дверь и оперативно потушили пламя.
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