Эксклюзив 24 февраля 2024, 09:18 Человек погиб во время пожара на улице Академика Альюшина Источник «360»: человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире Москвы РИА «Новости»

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Один человек погиб, еще один пострадал во время пожара в двухкомнатной квартире на улице Академика Альюшина в Москве 24 февраля. Подробности ЧП сообщил источник «360».

Пламя вспыхнуло на кухне и перебросилось на мебель. Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в квартиру. В помещении спасатели обнаружили одного пострадавшего в тяжелом состоянии — его удалось спасти.

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В доме было сильное задымление, сама квартира оказалась сильно захламленной, но пламя оперативно потушили. В одной из комнат сотрудники МЧС нашли погибшего.

Ранее два человека погибли при ночном пожаре в Тюмени. По факту происшествия начали проверку. Власти региона пообещали помочь семьям жертв, а также организовать похороны.