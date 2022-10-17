Пилоты рухнувшего в Ейске Су-34 успели катапультироваться | 360°

17 октября 2022, 18:52
Пилоты рухнувшего в Ейске Су-34 успели катапультироваться
Минобороны России: во дворе жилого дома в Ейске рухнул учебный самолет ЮВО
Подтвердилась информация, что в Ейске Краснодарского края действительно рухнул именно военный самолет — учебно-боевой российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передало РИА «Новости».
Сообщается, что летчики успели катапультироваться.
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«При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск», — сообщили в ведомстве.
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Причиной крушения назвали возгорание одного из двигателей при взлете. На месте крушения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета, огонь перекинулся на девятиэтажный дом.
Очевидцы массово выкладывают в интернет кадры катастрофы. На них виден пожар, охвативший практически все жилое здание, и огромные клубы черного дыма, слышны хлопки и звуки сигнализации находящихся поблизости автомобилей.
Минобороны РФ
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