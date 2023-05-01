Происшествия 01 мая 2023, 11:32 Подрыв опоры ЛЭП под Гатчиной не повлиял на работу Ленинградской АЭС Ленинградская АЭС после подрыва ЛЭП под Гатчиной работает в штатном режиме Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко / Telegram

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Ленинградская атомная электростанция после подрыва опоры линии электропередачи в Гатчинском районе работает в штатном режиме. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель АЭС.

По словам собеседника агентства, в момент ЧП на ЛАЭС зафиксировали переключение на резервную линию электропередачи, при этом снижения мощности не произошло.

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«Изменений в режиме работы энергоблоков нет, все штатно», — рассказал представитель станции.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в Сусанинском поселении Гатчинского района. По его словам, это произошло около полуночи. Более того, еще на одной опоре было найдено взрывное устройство, его обезвредили. Сейчас производится обследование других опор поврежденной линии.

По информации властей региона, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было. Жилетей области также призвали к бдительности.