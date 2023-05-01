01 мая 2023, 09:28
Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области
Власти Ленинградской области сообщили о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе
Опору линии электропередачи подорвали в Сусанинском поселении Гатчинского района Ленинградской области сегодня около полуночи. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
По его информации, на второй опоре нашли «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство». На место выехали взрывотехники, сотрудники прокуратуры и ФСБ.
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Уточняется, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры региона не нарушилось, поскольку сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.
По данным на 09:20, угрозу подрыва второй опоры ЛЭП ликвидировали. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем, сейчас обследуются другие опоры поврежденной линии.Жителей Ленинградской области попросили сохранять бдительность и информировать правоохранителей о подозрительных лицах и предметах.
Ленинградская область
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