Происшествия 01 мая 2023, 09:28 Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области Власти Ленинградской области сообщили о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко / Telegram

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Опору линии электропередачи подорвали в Сусанинском поселении Гатчинского района Ленинградской области сегодня около полуночи. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его информации, на второй опоре нашли «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство». На место выехали взрывотехники, сотрудники прокуратуры и ФСБ.

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Уточняется, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры региона не нарушилось, поскольку сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

По данным на 09:20, угрозу подрыва второй опоры ЛЭП ликвидировали. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем, сейчас обследуются другие опоры поврежденной линии.