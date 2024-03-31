Происшествия 31 марта 2024, 18:43 Подросток зарезал мужчину в парикмахерской в Москве Прокуратура Москвы сообщила о смертельной поножовщине в парикмахерской Пресс-служба прокуратуры Москвы / Telegram

Читать 360tv в

В парикмахерской на улице Чертановская в Москве, произошло убийство. По предварительным данным, подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, между 17-летним юношей и мужчиной произошел конфликт. Подросток выхватил нож и нанес удар в шею своему оппоненту.

Реклама

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, против него возбудили уголовное дело. Расследование поставили на контроль сотрудники Чертановской межрайонной прокуратуры.

Ранее жительница Белгородской области напала с ножом на возлюбленного. Пострадавший успел вызвать скорую помощь, но скончался до прибытия медиков.