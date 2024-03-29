Происшествия 29 марта 2024, 15:17 Жительница Белгородской области зарезала возлюбленного и спрятала тело во дворе дома

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Правоохранители задержали 45-летнюю жительницу поселка Красная Поляна Белгородской области. Ее заподозрили в убийстве, сообщил «Бел.ру» со ссылкой на СК РФ по региону.

По версии следствия, во время распития спиртного фигурантка поссорилась с возлюбленным. Она схватила нож и ударила оппонента в спину. Потерпевший вызвал медиков, однако скончался до их прибытия.

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Женщина спрятала тело сожителя во дворе дома. Впоследствии стражи порядка нашли труп и возбудили уголовное дело.