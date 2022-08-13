Подросток в Белгородской области серьезно пострадал, пытаясь разобрать боеприпас
Губернатор Белгородской области сообщил о подростке, пострадавшем от боеприпаса
Подросток в поселке Красный Октябрь Белгородской области получил тяжелые травмы, пытаясь разобрать боеприпас. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сейчас пострадавший в реанимации.
«У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации», — сообщил Гладков.
Как только состояние мальчика позволит транспортировку, его отправят на лечение в Москву.
Губернатор поручил главам районов дежурить и патрулировать в усиленном режиме.
«Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей», — написал он и добавил, что выезжает к семье пострадавшего.
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