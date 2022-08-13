Подросток в Белгородской области серьезно пострадал, пытаясь разобрать боеприпас

Подросток в поселке Красный Октябрь Белгородской области получил тяжелые травмы, пытаясь разобрать боеприпас. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сейчас пострадавший в реанимации.

«У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации», — сообщил Гладков.

Как только состояние мальчика позволит транспортировку, его отправят на лечение в Москву.

Губернатор поручил главам районов дежурить и патрулировать в усиленном режиме.

«Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей», — написал он и добавил, что выезжает к семье пострадавшего.

В ночь на 13 августа ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии. Выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.