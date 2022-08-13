ВСУ ночью 13 августа обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии

В ночь на 13 августа ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы). Выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — заявили сотрудники ведомства.

О жертвах, пострадавших и иных последствиях ночного обстрела пока не сообщается.

Также сотрудники представительства ДНР в СЦКК сообщили, что рано утром произошел обстрел в другом районе республики. По их данным, в 04:45 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево Южное со стороны Зайцево Северное. Они заявили, что зафиксирован прилет шести мин калибром 120 миллиметров. Последствия обстрела пока также не уточняются.