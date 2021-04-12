Подросток умер в Подмосковье, надышавшись газом для зажигалок

В Московской области 14-летний подросток умер, вдыхая газ из баллончика для заправки зажигалок. По факту гибели школьника начали доследственную проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По предварительным данным следствия, 11 апреля 2021 года двое подростков, находясь возле гаражей, расположенных в городе Бронницы, вдыхали пары газа из газового баллона для заправки зажигалок. Практически сразу мальчики потеряли сознание. Очнувшись, один из них обнаружил своего друга лежащим на земле без сознания», — сообщили в Следственном комитете Подмосковья.

Подросток пытался самостоятельно реанимировать друга, но у него это не получилось сделать. После этого он позвонил в скорую помощь, однако медики, приехав на место происшествия, констатировали смерть ребенка.

По факту смерти школьника назначены доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.

В конце марта в Волгограде 17-летний подросток умер во время вечеринки с друзьями на съемной квартире. В этот день компания употребляла алкоголь и курила кальян, после чего подросток ушел спать, но через некоторое время проснулся. Он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачам спасти школьника не удалось.