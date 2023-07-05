Происшествия 05 июля 2023, 05:00 Подросток умер после укуса клеща в Хабаровском крае Роспотребнадзор: первый случай смерти от клещевого энцефалита зафиксирован под Хабаровском РИА «Новости»

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Четырнадцатилетний подросток умер после укуса клеща в Амурске Хабаровского края. Это первый в этом году случай смерти от клещевого энцефалита, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Зарегистрирован первый случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом в Амурске. Подросток 14 лет был не привит. Заболевание привело к летальному исходу», — проинформировало ведомство.

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С начала сезона по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения края обратились 5766 человек, из них 1692 — дети. Всем обратившимся детям проведена серопрофилактика. Укусы клещей зарегистрированы на все территории Хабаровского края, кроме Тугуро-Чумиканского района.

Вирусом клещевого энцефалита инфицировано 1,9% снятых с людей клещей. Клещевым боррелиозом — 51%. Обработано от насекомых порядка 2388,7 гектара. В первую очередь, это парки, скверы, прогулочные зоны и места детского отдыха.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал не снимать самостоятельно присосавшегося клеща. Лучше всего смазать его маслянистой жидкостью или ацетоном. Тогда насекомое не сможет дышать и само выберется из-под кожи.