Здоровье 28 июня 2023, 17:40 Иммунолог Жемчугов посоветовал не вынимать самостоятельно присосавшегося клеща

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Если клещ присосался, то не стоит вынимать его самостоятельно, иначе это может привести к неприятным последствиям. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он посоветовал смазать клеща маслянистой жидкостью или ацетоном. Тогда членистоногое не сможет дышать и само выберется из-под кожи.

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«Надо просто набраться терпения, понадобится минут пять. И в ране не останется кончик, который может вызвать нагноения. Все потом смазать йодом и отнести клеща в пузырьке в лабораторию на анализ», — сказал Жемчугов.

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