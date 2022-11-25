Происшествия 25 ноября 2022, 08:36 Подросток сбил женщину на пешеходном переходе в Москве Прокуратура: несовершеннолетний водитель сбил женщину на востоке Москвы Прокуратура Москвы

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Правоохранители вычислили виновника ДТП на востоке Москвы. Пешехода на зебре сбил несовершеннолетний водитель. Прокуратура Москвы взяла расследование дела на контроль.

Около 23 часов 24 ноября легковой автомобиль сбил человека на дороге недалеко от дома на улице Красноярской, 9. Правоохранители выяснили, что Toyota Corolla управлял 17-летний парень. Он купил автомобиль в начале ноября и не сказал продавцу о своем возрасте.

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Пострадала 30-летняя женщина, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Прокуратура Восточного административного округа взяла расследование этого дела на контроль.

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Момент ДТП попал на камеру, видео показал Дептранс Москвы. Женщина переходила дорогу по зебре, когда автомобиль сбил ее и, не снижая скорости, поехал дальше.