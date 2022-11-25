25 ноября 2022, 01:50
Летевший на высокой скорости автомобиль сбил человека на пешеходном переходе в Москве
В Москве автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе
Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе. Это произошло на Красноярской улице в Москве, сообщил столичный департамента транспорта в Telegram-канале.
«На Красноярской улице в районе дома № 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении.
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Дептранс также показал кадры с места наезда. На них видно, как пассажиры выходят из автобуса и идут по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на большой скорости сбивает одного из пешеходов.
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Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется. Автомобильное движение на участке не затруднено.
Массовая авария произошла 23 ноября на востоке Москвы. На одной из дорог столкнулись сразу 15 машин. В результате ДТП никто не пострадал.
Москва 2022
ДТП
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