Подросток с ружьем из Lego напугал прохожих в Германии

Подросток в ружьем из Lego напугал прохожих в Линдау в Германии. На место происшествия приехали несколько полицейских патрулей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции земли Бавария. Подростка заметил гость ресторана. Молодой человек прогуливался в камуфляже и с ружьем в руках.

«Поскольку не было сразу понятно, идет ли речь о настоящем оружии, из Линдау и других районов были стянуты несколько полицейских патрулей, в том числе федеральная полиция», — рассказали в ведомстве.

Позже стало ясно, что а подростка было игрушечное оружие. Зачем он пошел на улицу — неизвестно. Ему выпишут штраф.

Ранее в Алтайском крае умер 14-летний подросток, которого поджег его сверстник. Мальчик получил ожоги 50% поверхности тела, его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Мальчик, который совершил поджог, заявил, что сделал это из шалости, добавил источник. По его словам, в этот момент оба подростка могли находиться в состоянии токсического опьянения.