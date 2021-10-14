Подросток на Алтае умер после того, как приятель облил его бензином и поджег

В Алтайском крае умер 14-летний подросток, которого поджег его сверстник. Мальчик получил ожоги 50% поверхности тела, его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

О смерти пострадавшего сообщил источник издания «Толк». По его данным, подростка госпитализировали еще 5 сентября, на вертолете его доставили для лечения в Барнаул из родного города Горняк. Мальчик, который совершил поджог, заявил, что сделал это из шалости, добавил источник. По его словам, в этот момент оба подростка могли находиться в состоянии токсического опьянения.

В региональном СУ СКР изданию заявили, что изначально по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако подростку, который поджег знакомого, нет 16 лет, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Пока дело не переквалифицировали на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ответственность по которой наступает с 14 лет.

Погибшего подростка, по данным «Толка», похоронят 14 октября в Горняке.