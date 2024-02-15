Происшествия 15 февраля 2024, 01:56 Подросток прыгнул в сугроб с пятого этажа в ХМАО РИА «Новости»

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 16-летний подросток ради лайков в соцсетях спрыгнул в сугроб с пятого этажа, сделав двойное сальто. Видео с трюком опубликовали в Telegram-канале 112.

Подросток выполнил опасный для жизни трюк в городе Мегионе. Его полет снял на камеру друг. На кадрах видно, что после приземления мальчик спокойно встал на ноги.

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После того, как ролик опубликовали в соцсетях взбодрился не только подросток, но и полицейские, которые занялись установлением его личности.

«Парня поставят на профилактический учет и, в присутствии родителей, проведут беседу о вреде прыжков с пятого этажа», — уточнил канал.

Ранее полицейские в Казани задержали подростка с ружьем, который направлялся в сторону школы № 57 в ЖК «Залесный Сити». По его словам, он собирался пострелять из пневматического оружия по деревьям.