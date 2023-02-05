05 февраля 2023, 17:18
Инспектор ДПС во время погони столкнулся с КамАЗом и погиб в Ростовской области
ГИБДД Ростовской области: инспектор ДПС погиб в аварии с КамАЗом во время погони
Патрульный автомобиль с инспекторами ДПС преследовал нарушителя в Ростовской области, но столкнулся с КамАЗом, а затем влетел в опору ЛЭП. Один полицейский погиб, второй получил травмы и находится в больнице, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ростовской области.
«В результате ДТП лейтенант полиции 1990 года рождения погиб, лейтенант полиции 1989 года рождения госпитализирован», — рассказали в региональном ГИБДД.
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В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Ленина в Морозовске. Инспекторы ДПС пытались догнать автомобиль Honda Civic, водитель которого не выполнил требование остановиться. Патрульная машина мчалась с включенными проблесковыми маяками по встречному направлению по улице с односторонним движением.
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В этот момент со второстепенной дороги выехал грузовик и задел автомобиль. От удара патрульная машина съехала в обочину и врезалась в опору ЛЭП. Водитель Honda Civic с места происшествия скрылся.
Ранее житель Челябинской области протащил инспектора по земле, скрываясь от машины ДПС.
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