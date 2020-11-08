Минувшей ночью в Санкт-Петербурге на улице Лужской 15-летний мальчик серьезно травмировал свою сестру, а также выстрелил в бабушку и дедушку. По предварительным данным, план по убийству своей семьи он вынашивал уже несколько дней.

По данным РЕН ТВ, подросток порезал шестилетней сестре горло. Также он выстрелил из травматического пистолета в висок бабушке и руку дедушке. Семья, в которой мальчик проживал, считается благополучной.

Сейчас пострадавшие госпитализированы. Девочка находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы установить мотивы преступления. Подозреваемого задержали и доставили вместе с родителями в Следственный комитет, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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