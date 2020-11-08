Подросток порезал младшую сестру и выстрелил в бабушку с дедушкой — СМИ
По данным РЕН ТВ, подросток порезал шестилетней сестре горло. Также он выстрелил из травматического пистолета в висок бабушке и руку дедушке. Семья, в которой мальчик проживал, считается благополучной.
Сейчас пострадавшие госпитализированы. Девочка находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы установить мотивы преступления. Подозреваемого задержали и доставили вместе с родителями в Следственный комитет, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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