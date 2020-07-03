Пенсионер из Подмосковья зарезал сына и покончил с собой после ссоры с бывшей женой
Приехавшая на место происшествия в поселке Большая Володарка полиция обнаружила в квартире два трупа. Одним погибшим оказался 28-летний молодой человек, вторым — его отец 1959 года рождения.
Правоохранители выяснили, что 61-летний пенсионер пришел домой к бывшей жене. Между ними завязалась ссора, москвич порезал женщине руку. Сын москвича вступился за мать, за что получил удар ножом в живот и от полученной раны скончался.
После этого пожилой житель столицы свел счеты с жизнью. Его раненой экс-супруге госпитализация не потребовалась.
Полицейские изъяли с места происшествия два охотничьих ружья, зарегистрированное на сына пенсионера, окровавленный охотничий нож и травматический пистолет. СК проводит проверку по факту случившегося.
В Челябинской области женщина зарезала собственного мужа, чтобы защитить своего ребенка. Мужчина получил несколько ударов ножом.