Конфликт из-за мяча при игре в футбол в Москве закончился тем, что подросток-футболист был травмирован. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Московский подросток оказался травмирован после того, как в ходе игры в футбол случился конфликт из-за мяча. Перепалка быстро переросла в жестокую драку.

Несколько тяжелых ударов привели к травме головы у парня. Его срочно отправили в больницу. Полиция начала проверку по этому делу, выясняются обстоятельства.

Ранее в интернете разошлось видео избиения в городе Электростали. На кадрах видно, что агрессивная девочка и какие-то дети за кадром общаются, через слово матерясь. Сначала сидящая на стуле школьница получает ногой в голову, а потом ее ровесница жестоко бьет ее кулаками по лицу и затылку. Этим случаем заинтересовалась прокуратура Московской области, организована проверка.