Прокуратура начала проверку из-за видео с избиением гимназистки в Электростали

Прокуратура Московской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео с избиением школьницы в Электростали. Конфликт произошел между одноклассницами.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Электростали, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

По результатам проверки меры прокурорского реагирования будут принять в случае, если на то будут основания.

Ролик, который сначала залили в соцсеть, а потом удалили, оказался в распоряжении «360». На кадрах видно, как несколько школьниц сидят у одной из них дома. В какой-то момент одна из них ударила другую ногой в лицо, а потом дала пощечину и несколько раз ударила ее кулаками. Ее жертва заплакала. У нее пошла кровь и, возможно, был выбит зуб.

Все происходившее снималось на видео. Причиной конфликта стал вопрос о дежурстве в школе. Якобы пострадавшая наврала об этом. По данным источника «360», все девочки являются пятиклассницами гимназии №21.