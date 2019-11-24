  • Подросток попал в больницу после разбойного нападения в Москве

    24 ноября 2019, 23:49

    Кирилл Фролов

    На севере Москвы 15-летний школьник попал в больницу после разбойного нападения подростков. Подозреваемых нашли, сообщилив пресс-службе столичного главка СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
    Подросток попал в больницу после разбойного нападения в Москве

    Инцидент произошел 23 ноября около дома № 69 по Ярославскому шоссе, уточнили ТАСС в ГУ МВД по Москве.

    «Двое неизвестных несколько раз ударили ученика девятого класса по голове, после чего неустановленным предметом ударили его в правое бедро, похитили деньги, а затем скрылись», — рассказали в главке.

    Заявление о нападении на подростка написал в субботу его отец.

    Пострадавший поступил с колото-резаной раной правого бедра, также у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.

    Сумма похищенных у подростка денег устанавливается.

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    С нападавшими будут проводить следственные действия, рассказали в СК.

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла ситуацию под личный контроль.

    Она заявила РИА «Новости», что возможно направит специалистов в образовательное учреждение, в котором учатся малолетние преступники.

    Ранее сегодня на востоке столицы на женщину, гулявшую с ребенком, напал с ножом бывший супруг. Пострадавшая находится в реанимации, преступника разыскивают.