Подросток попал в больницу после разбойного нападения в Москве

Инцидент произошел 23 ноября около дома № 69 по Ярославскому шоссе, уточнили ТАСС в ГУ МВД по Москве.

«Двое неизвестных несколько раз ударили ученика девятого класса по голове, после чего неустановленным предметом ударили его в правое бедро, похитили деньги, а затем скрылись», — рассказали в главке.

Заявление о нападении на подростка написал в субботу его отец.

Пострадавший поступил с колото-резаной раной правого бедра, также у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.

Сумма похищенных у подростка денег устанавливается.

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С нападавшими будут проводить следственные действия, рассказали в СК.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла ситуацию под личный контроль.

Она заявила РИА «Новости», что возможно направит специалистов в образовательное учреждение, в котором учатся малолетние преступники.

Ранее сегодня на востоке столицы на женщину, гулявшую с ребенком, напал с ножом бывший супруг. Пострадавшая находится в реанимации, преступника разыскивают.