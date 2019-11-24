Бывший муж напал с ножом на женщину с ребенком в Москве

На востоке Москвы мужчина ранил ножом бывшую супругу, гулявшую с их пятилетним ребенком, сообщил источник «360». В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили информацию о ранении. Преступника разыскивают.

«Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого гражданин нанес женщине ножевые ранения. В настоящее время она передана медикам. Мужчина скрылся с места происшествия до приезда полиции. Принимаются меры к его розыску и задержанию», — рассказали телеканалу в ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел у дома № 164, корпус 1 по Волгоградскому проспекту.

По данным источника «360», бывшие супруги — граждане Азербайджана. Они развелись около года назад.

28-летняя женщина гуляла во дворе с ребенком. Бывший муж подкарауливал их около продуктового магазина. Мужчина начал вырывать ребенка у матери, та защищалась. В какой-то момент нападавший толкнул бывшую супругу, а затем несколько раз ударил ее ножом, утверждает собеседник телеканала.

На детской площадке мужчина напал с ножом на детей. Его поймали Подробнее

По его словам, ранее пострадавшая уже подавала заявление в полицию на бывшего супруга. После этого мужчину задерживали, но затем отпустили.

Источник рассказал, что гражданин Азербайджана употребляет наркотики. Однажды он порезал себя на глазах бывшей жены.

Пострадавшая получила ранение в живот. Она успела дойти до квартиры вместе с ребенком. Врачи собираются везти ее в реанимацию.

Ребенок, по словам собеседника «360», очень напуган.