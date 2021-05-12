Подросток получил перелом в драке на детской площадке в Петербурге

Двое подростков подрались на детской площадке в Санкт-Петербурге. Один из них получил перелом носа. Об этом сообщило РИА ФАН.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом без смещения. После они оказали мальчику помощь и отпустили домой. Отец подростка заявил, что собирается обратиться в полицию.

Ранее детский психолог, психоаналитик Полина Малахова объяснила, как распознать в ребенке склонность к жестокости и насилию. По ее словам, на формирование такого качества влияет и генетика, и воспитание.