Психолог объяснил, как у ребенка формируется склонность к насилию

Детский психолог, психоаналитик Полина Малахова объяснила, как распознать в ребенке склонность к жестокости и насилию. По ее словам, на формирование такого качества влияет и генетика, и воспитание, сообщил сайт URA.ru.

«За агрессивным поведением, связанным с насилием, могут стоять разные вещи. Например, в литературе описаны случаи, когда следствием такого поведения становились органические нарушения», — отметила специалист.

Помимо прочего, на человека может повлиять окружение. Так, если подросток попал в секту, то он может не понимать, что желает людям зла. При этом нельзя сказать точно, что эти факторы наверняка определяют преступное будущее ребенка. Как считает Малахова, выявить склонность к насилию очень сложно.

11 мая в школе Казани произошла стрельба. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Ранены 23 человека. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что почувствовал себя богом. У молодого человека было разрешение на оружие.