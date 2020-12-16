16 декабря 2020, 15:27
Двухлетний ребенок отравился наркотиками в Нижегородской области
Двухлетний ребенок в Нижегородской области попал в больницу с отравлением. Врачи сразу поняли, что это наркотическая интоксикация. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Стало известно, что семья живет в поселке Луч Приокского района. Это место долгое время было известно распространенной наркоторговлей.
Родители не объяснили, где их ребенок нашел наркотики. Заведено уголовное дело. В их доме провели обыск, но ничего противозаконного там не нашли. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.