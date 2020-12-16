Двухлетний ребенок отравился наркотиками в Нижегородской области

Стало известно, что семья живет в поселке Луч Приокского района. Это место долгое время было известно распространенной наркоторговлей.

Родители не объяснили, где их ребенок нашел наркотики. Заведено уголовное дело. В их доме провели обыск, но ничего противозаконного там не нашли. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.