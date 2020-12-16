facebook_pixel
    16 декабря 2020, 15:27

    Двухлетний ребенок отравился наркотиками в Нижегородской области

    Дарья Морозова

    Двухлетний ребенок в Нижегородской области попал в больницу с отравлением. Врачи сразу поняли, что это наркотическая интоксикация. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Стало известно, что семья живет в поселке Луч Приокского района. Это место долгое время было известно распространенной наркоторговлей.

    Родители не объяснили, где их ребенок нашел наркотики. Заведено уголовное дело. В их доме провели обыск, но ничего противозаконного там не нашли. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.