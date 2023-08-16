Происшествия 16 августа 2023, 00:12 Подросток открыл стрельбу по детскому саду в Уфе МВД: в Уфе проверят ситуацию с подростком, стрелявшим по детсаду из квартиры Pxhere

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Полиция в Уфе разбирается в обстоятельствах стрельбы, которую устроил подросток из окна квартиры по детскому саду. Об этом сообщил пресс-служба МВД по Башкирии в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что к инциденту причастен 15-летний подросток, который без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу», — уточнили в ведомстве.

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По данным МВД, правоохранители получили сообщение, что жильцы одного из домов на улице Гагарина слышали хлопки, похожие на звуки выстрелов из пневматического оружия. Его уже изъяли и направили на экспертизу. Также проводится проверка.

Ранее в Сети появилось видео, которое сняла соседка подростка, сообщил Telegram-канал «Честно говоря». На кадрах слышны звуки выстрелов из открытого окна. На другом видео, мальчик вышел из квартиры в общий тамбур и сообщил, что стрелял от скуки.

Ранее двое подростков из Бердянска отобрали у полицейского автомат, после чего убили прохожего и ранили несколько человек.