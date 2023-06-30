Криминал 30 июня 2023, 03:45 Двое подростков отобрали у полицейского автомат и убили человека в Бердянске СК: в Бердянске подростки ранили полицейского, отобрали у него автомат и убили прохожего РИА «Новости»

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Двое подростков 16 лет из Бердянска напали на полицейского, отобрали у него автомат, после чего убили прохожего и ранили несколько человек. Сдаться правоохранителям они отказались. В результате их ликвидировали. Подробности рассказали в управлении СК РФ по Запорожской области.

По данным следователей, сначала молодые люди дождались, когда на крыльцо отдела полиции выйдет сотрудник МВД, после чего напали на него с ножом и отобрали автомат. Сбежав с места преступления вместе с оружием, они стали стрелять по прохожим. По данным СК, не менее трех человек получили огнестрельные и осколочные ранения. Затем в одном из дворов они застрелили незнакомого мужчину и забаррикадировались в заброшенном помещении.

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«Подчиниться законным и обоснованным требованиям сотрудников правоохранительных органов сдаться и сложить оружие несовершеннолетние отказались, вследствие чего были ликвидированы», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Убийство», «Хищение оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сейчас следовали проводят различные экспертизы и устанавливают все детали произошедшего.