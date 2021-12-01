Подросток на авто чуть не сбил инспектора ГИБДД, но был задержан

Правоохранители Красноярска задержали нарушителя движения, чуть не сбившего инспектора ГИБДД. Ему всего 15 лет, автомобиль куплен тайком от родителей, которых теперь накажут за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

Силами ГИБДД Красноярска задержан несовершеннолетний, не выполнивший их законное требование об остановке, бросивший после преследования машину и скрывшийся. Юному нарушителю всего 15 лет.

В ходе допроса молодой человек пояснил, что машину купил тайком от родителей на собственные деньги. В день преследования он катал на свежеприобретенном авто приятелей, а при виде стражей порядка попытался скрыться, при этом чуть не сбив сотрудника ГИБДД.

Помимо самого юноши, ответственность теперь понесут и его родителей — по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло под Новосибирском. Погибли мужчина и восьмилетний ребенок, еще четыре человека пострадали.