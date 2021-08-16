Мужчина и ребенок погибли в ДТП под Новосибирском

Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло под Новосибирском. Погибли мужчина и восьмилетний ребенок еще четыре человека пострадали, сообщило РИА ФАН.

Авария случилась ночью на дороге в Черепановском районе.

В ГИБДД рассказали, что ДТП спровоцировал автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, включая одного ребенка и двоих подростков. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, а затем — со вторым легковым автомобилем.

Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДП, а также находившийся внутри ребенок, погибли. Четверо пострадавших — две женщины и 17-летние мальчик и девочка — были пассажирами того же автомобиля, они госпитализированы.

Полиция устанавливает причины случившегося.